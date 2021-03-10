Умер легендарный полузащитник "Карпат" Роман Покора. Футбол

В 1969 году он сенсационно выиграл с львовянами Кубок СССР.

Умер легендарный полузащитник "Карпат" Роман Покора
Роман Покора
Фото: facebook.com

Вчера на 74-м году жизни умер легендарный полузащитник львовских "Карпат" Роман Покора, сообщает sportarena.com.

Покора выступал за "Карпаты" в течение семи лет (1966-1973), забив 11 голов в 191 матче за клуб. В 1969 году игрок феерично выиграл Кубок СССР в составе "зелено-белых".

Завершив карьеру футболиста, Покора тренировал "Волынь", "Александрию", "Скалу", "Полесье", винницкую "Ниву", "Николаев", "Энергетик" и "Гелиос".

В последние годы жизни у Покоры были проблемы со здоровьем. Умер бывший футболист и тренер в больнице.

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