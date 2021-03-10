В футболе с 1 июля меняются правила относительно игры рукой

Трактовка правила игры рукой в настоящее время вызывает вопросы.

В футболе с 1 июля меняются правила относительно игры рукой
Фото: fapl.ru

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с 1 июля вносит изменения в правила игры рукой, сообщает fapl.ru.

В рамках 33-го тура Английской Премьер-лиги футбольные болельщики стали свидетелями, как рефери и система VAR отменили гол Джоша Майи из "Фулхэма" в ворота "Тоттенхэма" (0:1), так как мяч попал в прижатую к телу руку Марио Лемина, партнера Майи по команде.

В данный момент такого рода эпизоды не подразумевают двусмысленных толкований, поэтому рефери был вынужден повиноваться букве закона, несмотря на то, что решение об отмене гола выглядит абсурдно.

Учитывая в том числе и эту ситуацию, IFAB постановил, что рефери получит гибкость при принятии такого решения, самостоятельно определяя, была игра рукой умышленной или нет.

"Случайное попадание мяча в руку, в результате которого партнер по команде забивает гол или оказывается в голевой ситуации, не будет считаться нарушением", - говорится в заявлении IFAB.

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