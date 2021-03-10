Шевченко не включил одного из сильнейших игроков "Динамо" в расширенный список на мартовские матчи сборной. Футбол

Национальной команде Украины в марте предстоит провести три матча в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре: против Франции (24 марта), Финляндии (28 марта) и Казахстана (31 марта).

Украинская ассоциация футбола опубликовала расширенный список сборной Украины на эти матчи.

Удивляет отсутствие в этом списке одного из лучших футболистов "Динамо" Виталия Буяльского, который стал одним из героев поединков 1/16 финала Лиги Европы против "Брюгге", забив оба мяча киевлян.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Дмитрий Резник ("Ворскла") и Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тымчик, Александр Караваев (все - "Динамо"), Ефим Конопля ( "Десна"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия) и Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Евгений Коноплянка (все - "Шахтер"), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все - "Динамо"), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити") и Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Жуниор Мораэс ("Шахтер"), Артем Беседин ( "Динамо") и Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).