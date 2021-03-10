Гвардиола отказывается отпускать Зинченко в расположение сборной Украины. Футбол

Все из-за карантина.

Гвардиола отказывается отпускать Зинченко в расположение сборной Украины
Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола
Фото: Twitter

В Англии хотят ввести 10-дневный карантин для игроков, которые будут возвращаться из национальных команд.

В связи с этим главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что игроки, которые не могут сразу же вернуться к тренировочному процессу после перерыва, вызванного играми за сборную, не будут отпущены к своим национальным командам.

Следующий международный перерыв запланирован на конец марта, но есть опасения, что протоколы COVID-19 могут привести к тому, что некоторые игроки будут помещены на карантин, если они поедут в расположение своих национальных команд.

"Будем говорить об этом на следующей неделе. Но я думаю, что это не имеет никакого смысла, если игроки полетят в сборную, а затем 10 дней будут сидеть в изоляции. Абсолютно никакого смысла", - приводит слова Гвардиолы ESPN.

"Мы много и тяжело работали, а после матчей сборных важные игроки - шесть, семь, восемь или даже девять футболистов, не смогут играть 10 дней. В этом нет смысла. При таком раскладе они не собираются лететь в сборные, это точно.

Конечно, если они поедут в сборные, вернутся и сразу смогут приступить к тренировкам, то это другое дело", - отметил коуч "горожан" .

Таким образом, украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко, которого Андрей Шевченко включил в предварительный список футболистов сборной Украины, может пропустить предстоящие матчи национальной команды.

Ранее сообщалось, что "МанСити" готовит улучшенный контракт для Зинченко.

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