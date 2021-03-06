Тернополь присвоил городскому стадиону имя командующего УПА Шухевича

Сейчас в городе проходят XI спортивно - патриотические соревнования "Кубок Шухевича".

Тернополь присвоил городскому стадиону имя командующего УПА Шухевича
Фото: ternopilcity.gov.ua

Сегодня, 5 марта, Тернопольский городской совет присвоил городскому стадиону имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

"В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что именно сегодня мы принимаем важное решение о присвоении центральному стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича", - отметил мэр Сергей Надал.

Он добавил, что главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно - патриотические соревнования "Кубок Шухевича".

"Учитывая мужество, несокрушимость в национально - освободительной борьбе, самопожертвование во имя украинского народа главнокомандующего УПА Романа Шухевича, депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу городского головы о присвоении стадиону названия "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича"", - говорится в сообщении горсовета.

Напомним, в мае 2019 года в Ивано-Франковске открыли памятник Шухевичу.

Роман Шухевич - руководитель Организации украинских националистов с 1943 года и главнокомандующий Украинской повстанческой армии с января 1944 года до своей гибели в 1950 году.

22 января 2010 года Президент Виктор Ющенко удостоил Романа Шухевича звания Героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича этого звания, поскольку он не был гражданином Украины. В августе 2011 года Высший административный суд оставил это решение в силе.

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