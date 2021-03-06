Двукратный чемпион РоSSии возглавил сборную Украины по хоккею

Вадим Шахрайчук в качестве тренера принимал "серебро" чемпионатов Украины и Румынии.

Вадим Шахрайчук избран главным тренером мужской сборной Украины по хоккею, информирует официальный сайт Федерации хоккея Украины.

Константин Симчук стал его помощником. Такое решение было принято на заседании Совета Федерации хоккея Украины.

Таким образом, 46-летний Шахрийчук стал 14-м в истории главным тренером сборной Украины по хоккею.

Прославленный украинский центральный нападающий свой хоккейный путь начинал в киевских школах "Льдинка" и "Сокол". После окончания школы Шахрайчук сначала играл в ШВСМ, где работал Александр Сеуканд, а потом уже и в первой команде "Сокола".

Поиграл Шахрайчук и за рубежом. В частности, он играл за роSSийский клуб. А с ярославским "Локомотивом" и московским "Динамо" Шахрайчук дважды становился чемпионом РоSSии.

В составе национальной сборной Украины провел 83 матча (35 голов, 59 передач).

На данный момент он является главным тренером румынского клуба "Дунэря", поэтому работу в сборной Украины Шахрайчук будет сочетать с работой.