"Манчестер Сити" готов почти в пять раз увеличить зарплату Зинченко - Claret and Hugh. Футбол

Успешная игра Александра Зинченко за "Манчестер Сити" не осталась без внимания других клубов Английской премьер-лиги.

В частности, в услугах 24-летнего украинца заинтересован "Вест Хэм", сообщает неофициальный рупор "хаммерз" Claret and Hugh.

Однако руководство "горожан" стремится удержать в команде Александра и готовит для него новый контракт с улучшенными условиями.

По условиям нового договора, игрок будет зарабатывать 90 тысяч фунтов в неделю. Сейчас Зинченко получает 20 тысяч.

Отметим, после того, как клуб улучшил и продлил контракт с Филом Фоденом, зарплата Зинченко стала самой низкой в первой команде.

В этом сезоне украинец провел 18 матчей за "горожан" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу. Текущее соглашение футболиста с "МанСити" рассчитано до лета 2024 года.