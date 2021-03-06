"Манчестер Сити" готов почти в пять раз увеличить зарплату Зинченко - Claret and Hugh. Футбол

Украинский заинтересовались другие английские клубы.

"Манчестер Сити" готов почти в пять раз увеличить зарплату Зинченко - Claret and Hugh
Олександр Зінченко
Фото: tbrfootball

Успешная игра Александра Зинченко за "Манчестер Сити" не осталась без внимания других клубов Английской премьер-лиги.

В частности, в услугах 24-летнего украинца заинтересован "Вест Хэм", сообщает неофициальный рупор "хаммерз" Claret and Hugh.

Однако руководство "горожан" стремится удержать в команде Александра и готовит для него новый контракт с улучшенными условиями.

По условиям нового договора, игрок будет зарабатывать 90 тысяч фунтов в неделю. Сейчас Зинченко получает 20 тысяч.

Отметим, после того, как клуб улучшил и продлил контракт с Филом Фоденом, зарплата Зинченко стала самой низкой в первой команде.

В этом сезоне украинец провел 18 матчей за "горожан" во всех турнирах, отдав одну результативную передачу. Текущее соглашение футболиста с "МанСити" рассчитано до лета 2024 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
удаленоудалено
Наставник "Руха" после матча с "Колосом" заявил, что по плану было убийство его команды "тупым неизвестным судьей". ФутболНаставник "Руха" после матча с "Колосом" заявил, что по плану было убийство его команды "тупым неизвестным судьей". Футбол
В гонке Формулы-Е болид сделал сальто и полетел в барьерыВ гонке Формулы-Е болид сделал сальто и полетел в барьеры
Звездный дуэт Ибрагимович-Михайлович спел песню на музыкальном фестивале в Сан-РемоЗвездный дуэт Ибрагимович-Михайлович спел песню на музыкальном фестивале в Сан-Ремо
"Заря" в меньшинстве на 90 + 4 минуте забила победный гол в матче против "Шахтера""Заря" в меньшинстве на 90 + 4 минуте забила победный гол в матче против "Шахтера"
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтер" премировал "Десну" за ничью с "Динамо" в матче УПЛ - СМИ. Футбол"Шахтер" премировал "Десну" за ничью с "Динамо" в матче УПЛ - СМИ. Футбол
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. ФутболСостоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Футбол
"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины. Футбол"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины. Футбол
Буффон рассказал о крайнем сроке завершения своей спортивной карьеры. ФутболБуффон рассказал о крайнем сроке завершения своей спортивной карьеры. Футбол
Умер роSSийский футбольный комментатор Розанов, который работал на украинском ТВУмер роSSийский футбольный комментатор Розанов, который работал на украинском ТВ
Белорусские футбольные ультрас восстали против Лукашенко и объявили о бойкоте матчейБелорусские футбольные ультрас восстали против Лукашенко и объявили о бойкоте матчей
Наставник "Руха" после матча с "Колосом" заявил, что по плану было убийство его команды "тупым неизвестным судьей". ФутболНаставник "Руха" после матча с "Колосом" заявил, что по плану было убийство его команды "тупым неизвестным судьей". Футбол
Украинец Кравчук стал игроком московского "Торпедо". ФутболУкраинец Кравчук стал игроком московского "Торпедо". Футбол
В рейтинге лучших игроков Лиги Европы два украинца вошли в топ-100. ФутболВ рейтинге лучших игроков Лиги Европы два украинца вошли в топ-100. Футбол
Украинская ассоциация футбола утвердила категорийность стадионов УкраиныУкраинская ассоциация футбола утвердила категорийность стадионов Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости