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2021-03-06
"Шахтер" премировал "Десну" за ничью с "Динамо" в матче УПЛ - СМИ. Футбол
"Горняки" щедро вознаградили черниговцев за отобранные у киевлян очки.
"Десна" - "Шахтар"
Фото: ФК "Динамо"
В рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги черниговская «Десна» сыграла в Киеве вничью с "Динамо" (1:1). Причем киевляне, которые были гостями в том матче, сравняли счет на 90 + 2 минуте.
Как сообщает программа ТаТоТаке, донецкий "Шахтер" щедро вознаградил северян за отобранные очки у лидера УПЛ. Речь идет о 150 тыс. долларов.
При этом источник отметил, что футболисты и тренерский штаб получили не все деньги - часть пошла на развитие черниговского футбола.
Напомним, "Динамо" сейчас возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 37 очками в активе. "Шахтер" идет следом, отставая на 4 балла. "Десна" расположилась на четвертом месте, набрав 27 пунктов.