"Шахтер" премировал "Десну" за ничью с "Динамо" в матче УПЛ - СМИ. Футбол

"Горняки" щедро вознаградили черниговцев за отобранные у киевлян очки.

В рамках 15-го тура Украинской Премьер-лиги черниговская «Десна» сыграла в Киеве вничью с "Динамо" (1:1). Причем киевляне, которые были гостями в том матче, сравняли счет на 90 + 2 минуте.

Как сообщает программа ТаТоТаке, донецкий "Шахтер" щедро вознаградил северян за отобранные очки у лидера УПЛ. Речь идет о 150 тыс. долларов.

При этом источник отметил, что футболисты и тренерский штаб получили не все деньги - часть пошла на развитие черниговского футбола.

Напомним, "Динамо" сейчас возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 37 очками в активе. "Шахтер" идет следом, отставая на 4 балла. "Десна" расположилась на четвертом месте, набрав 27 пунктов.