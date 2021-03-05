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2021-03-05
Сборная Норвегии на чемпионате мира по лыжным видам спорта завоевала "золота" больше, чем все остальные команды вместе взятые
В Германии проходит всемирный лыжный форум.
Фото: sports.ru
Накануне на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе было разыграно два комплекта наград.
"Золото" в женской классической эстафете завоевала сборная Норвегии, а серебряные медали по итогам гонки достались национальной команде РоSSии. Третье место заняли финские лыжницы.
На счету сборной Австрии стало на одну золотую награду больше после победы Йоханнеса Лампартера в лыжном двоеборье.
В медальном зачете с огромным преимуществом лидируют норвежцы. На счету скандинавской команды - 10 золотых медалей.
Для сравнения, все остальные сборные вместе завоевали на два "золота" меньше.
ЧМ завершается в воскресенье.
Оберстдорф, Германия. медальный зачет
- Норвегия - 10 золотых - 8 серебряных - 6 бронзовых (24 медали)
- Швеция - 2-2-2 (6)
- Австрия - 2-0-2 (4)
- Германия - 1-2-0 (3)
- Словения - 1-1-4 (6)
- РоSSия - 1-1-1 (3)
- Польша - 1-0-0 (1)
- Финляндия - 0-2-1 (3)
- Япония - 0-1-2 (3)
- Швейцария 0-1-0 (1).