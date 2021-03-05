Сборная Норвегии на чемпионате мира по лыжным видам спорта завоевала "золота" больше, чем все остальные команды вместе взятые

В Германии проходит всемирный лыжный форум.

Сборная Норвегии на чемпионате мира по лыжным видам спорта завоевала "золота" больше, чем все остальные команды вместе взятые
Фото: sports.ru

Накануне на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе было разыграно два комплекта наград.

"Золото" в женской классической эстафете завоевала сборная Норвегии, а серебряные медали по итогам гонки достались национальной команде РоSSии. Третье место заняли финские лыжницы.

На счету сборной Австрии стало на одну золотую награду больше после победы Йоханнеса Лампартера в лыжном двоеборье.

В медальном зачете с огромным преимуществом лидируют норвежцы. На счету скандинавской команды - 10 золотых медалей.

Для сравнения, все остальные сборные вместе завоевали на два "золота" меньше.

ЧМ завершается в воскресенье.

Оберстдорф, Германия. медальный зачет

  1. Норвегия - 10 золотых - 8 серебряных - 6 бронзовых (24 медали)
  2. Швеция - 2-2-2 (6)
  3. Австрия - 2-0-2 (4)
  4. Германия - 1-2-0 (3)
  5. Словения - 1-1-4 (6)
  6. РоSSия - 1-1-1 (3)
  7. Польша - 1-0-0 (1)
  8. Финляндия - 0-2-1 (3)
  9. Япония - 0-1-2 (3)
  10. Швейцария 0-1-0 (1).

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