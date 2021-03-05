Сборная Норвегии на чемпионате мира по лыжным видам спорта завоевала "золота" больше, чем все остальные команды вместе взятые

Накануне на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе было разыграно два комплекта наград.

"Золото" в женской классической эстафете завоевала сборная Норвегии, а серебряные медали по итогам гонки достались национальной команде РоSSии. Третье место заняли финские лыжницы.

На счету сборной Австрии стало на одну золотую награду больше после победы Йоханнеса Лампартера в лыжном двоеборье.

В медальном зачете с огромным преимуществом лидируют норвежцы. На счету скандинавской команды - 10 золотых медалей.

Для сравнения, все остальные сборные вместе завоевали на два "золота" меньше.

ЧМ завершается в воскресенье.

Оберстдорф, Германия. медальный зачет