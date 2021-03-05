WADA изучит ливрею болида команды Формулы-1 "Хаас" с роSSийским флагом

Агентство исследует вопрос на предмет возможного нарушения правил.

WADA изучит ливрею болида команды Формулы-1 "Хаас" с роSSийским флагом
Фото: formula1.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исследует вопрос с ливреей болида "Хаас" на новый сезон Формулы-1, сообщает formula1news.co.uk.

Накануне американская команда презентовала новую машину на сезон-2021, дизайн которой выполнен в цветах роSSийского флага.

"WADA осведомлена об этом вопросе и будет изучать его с соответствующими органами", - цитирует издание представителя антидопингового агентства.

Сезон 2021 Формулы-1 стартует 28 марта гонкой в Бахрейне.

По окончании сезона-2020 "Хаас" обновил состав пилотов. За команду будут выступать сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Мик и россиянин Никита Мазепин, сын бизнесмена Дмитрия Мазепина, чья компания является спонсором "Хаас".

РоSSиянин будет выступать в "Королевских гонках" в статусе нейтрального атлета без флага и гимна в связи с решением CAS по спору между WADA и РоSSийским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Согласно этому решению, с декабря 2020-го по декабрь 2022-го роSSийские спортсмены должны выступать в качестве нейтральных атлетов на международных соревнованиях, атрибутика с роSSийской символикой и гимн страны запрещены.

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