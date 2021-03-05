"Донбасс" досрочно выиграл регулярный чемпионат УХЛ

И завоевал место в полуфинале плей-офф.

Накануне "Кременчуг", который был единственным конкурентом "Донбасса" в битве за первое место регулярного сезона УХЛ, проиграл "Мариуполю" - 4:5. Причем "Кременчуг" выигрывал по ходу встречи - 4:1.

"Кременчугу" осталось провести в чемпионате 4 матча, а отрыв от "Донбасса" составляет 8 очков. Даже при равенстве очков у "Донбасса" будет преимущество по личным встречам.

Таким образом, донецкий клуб досрочно завоевал "золото" чемпионата.

Кроме того, победа в первенстве дала ему право сразу завоевать место в полуфинале плей-офф.

Напомним, в прошлом сезоне "Донбасс" уступил "Кременчугу" в финале плей-офф.