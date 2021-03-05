Украину дисквалифицировали в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону (обновлено)
В Чехии стартовал 9-й этап КМ.
В чешском Нове Место женской эстафетной гонкой 4х6 километров стартовал 9-й этап Кубка мира по биатлону.
В финишном створе победу одержал шведский квартет, который на 1 секунду опередил сборную Беларуси.
Замкнула тройку французская команда.
Сборная Украины в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной закончила гонку четвертой. Однако после гонки наша команда была дисквалифицирована.
Оказывается, во время второй передачи эстафеты от Джимы к Меркушиной Юлия с первой попытки не сумела затронуть Анастасию, вторая попытка была более успешной, но произошел этот контакт уже за пределами отведенного для этого коридора.
Результаты гонки:
- Швеция (0+6) 1:03:26,6
- Беларусь (0+9) +1,2
- Франция (1+8) +27,8
- Норвегия (1+10) +40,0
- США (0+7) +40,1
- Италия (0+10) +40,1
Обновление. Уже после финиша наша команда подала протест, мотивируя это тем, что прикосновение к прикладу Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора передачи эстафеты.
Протест был удовлетворен, и наша команда вернула себе заслуженное четвертое место.
Окончательные результаты гонки:
- Швеция (0+6) 1:03:26,6
- Беларусь (0+9) +1,2
- Франция (1+8) +27,8
- УКРАИНА (1+10) +28,7
- Норвегия (1+10) +40,0
- США (0+7) +40,1
- Италия (0+10) +40,1