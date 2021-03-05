Украину дисквалифицировали в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону (обновлено)

В Чехии стартовал 9-й этап КМ.

Украину дисквалифицировали в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону (обновлено)
Фото: milanhutera

В чешском Нове Место женской эстафетной гонкой 4х6 километров стартовал 9-й этап Кубка мира по биатлону.

В финишном створе победу одержал шведский квартет, который на 1 секунду опередил сборную Беларуси.

Замкнула тройку французская команда.

Сборная Украины в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной закончила гонку четвертой. Однако после гонки наша команда была дисквалифицирована.

Оказывается, во время второй передачи эстафеты от Джимы к Меркушиной Юлия с первой попытки не сумела затронуть Анастасию, вторая попытка была более успешной, но произошел этот контакт уже за пределами отведенного для этого коридора.

Результаты гонки:

  1. Швеция (0+6) 1:03:26,6
  2. Беларусь (0+9) +1,2
  3. Франция (1+8) +27,8
  4. Норвегия (1+10) +40,0
  5. США (0+7) +40,1
  6. Италия (0+10) +40,1

Обновление. Уже после финиша наша команда подала протест, мотивируя это тем, что прикосновение к прикладу Анастасии Меркушиной Юлия Джима провела в пределах коридора передачи эстафеты.

Протест был удовлетворен, и наша команда вернула себе заслуженное четвертое место.

Окончательные результаты гонки:

  1. Швеция (0+6) 1:03:26,6
  2. Беларусь (0+9) +1,2
  3. Франция (1+8) +27,8
  4. УКРАИНА (1+10) +28,7
  5. Норвегия (1+10) +40,0
  6. США (0+7) +40,1
  7. Италия (0+10) +40,1

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