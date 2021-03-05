Звездный дуэт Ибрагимович-Михайлович спел песню на музыкальном фестивале в Сан-Ремо
Златан добирался в Лигурию со сложностями.
Фото: Twitter
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович и главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович на третий день фестиваля в Сан-Ремо вышли на сцену и, во внеконкурсной программе, исполнили песню Io vagabondo ("Я бродяга") итальянской группы I Nomadi.
Отметим, что Златан держался на сцене очень сдержанно и скромно.
Ранее 39-летний швед рассказал, что попал в пробку на пути к Сан-Ремо и решил остановить проезжающего мимо мотоциклиста, который оказался болельщиком "Милана". И таким образом Златан преодолел последние 60 км пути.