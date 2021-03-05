Звездный дуэт Ибрагимович-Михайлович спел песню на музыкальном фестивале в Сан-Ремо

Златан добирался в Лигурию со сложностями.

Фото: Twitter

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович и главный тренер "Болоньи" Синиша Михайлович на третий день фестиваля в Сан-Ремо вышли на сцену и, во внеконкурсной программе, исполнили песню Io vagabondo ("Я бродяга") итальянской группы I Nomadi.

Отметим, что Златан держался на сцене очень сдержанно и скромно.

Ранее 39-летний швед рассказал, что попал в пробку на пути к Сан-Ремо и решил остановить проезжающего мимо мотоциклиста, который оказался болельщиком "Милана". И таким образом Златан преодолел последние 60 км пути.

Фестиваль в Сан-Ремо проходит с 2 по 6 марта.

Curva dell'Ariston fatevi sentire ?
Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. ?
Ecco la clip integrale ? pic.twitter.com/omwmSu3SMf

— RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021

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