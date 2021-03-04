Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины. Футбол

Стали известны полуфинальные пары.

Фото: УАФ

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины сезона-2020/2021.

В итоге жребий свел "Агробизнес" и "Динамо", а также "Александрию" и "Зарю".

Полуфинальные матчи состоятся 21 апреля, хозяевами будут "Агробизнес" и "Александрия".

Финал запланирован на 12 мая в Тернополе. Номинальным хозяином финального матча станет победитель полуфинального поединка "Агробизнес" - "Динамо".

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