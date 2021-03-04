Чемпион Формулы-1 Гамильтон больше не уверен в актуальности акции преклонения колен в рамках борьбы с расизмом

Пилоты обсудят решение перед первым этапом нового сезона.

Льюис Гамильтон и Себастьян Феттель
Фото: HH / ANP
Льюис Гамильтон и Себастьян Феттель

7-кратный и действующий чемпион Формулы-1 Льюис Гамильтон еще не определился, преклонять ли колено в рамках борьбы с расизмом перед гонками в новом сезоне.

Ожидается, что с этого года в "Королевских гонках" будут запущены новые социальные кампании, которые способны заменить слоган "Стоп расизму".

"Преклонение колен? Каждый должен сам принимать решение, как ему поступать. Это символический жест. Иногда он может иметь большое влияние. Мы пока не решили, будем ли продолжать преклонять колено в новом сезоне. Но я ожидаю, что мы обсудим этот вопрос со Стефано Доменикали (исполнительный директор Формулы-1, - прим. LB.ua) в Бахрейне", - цитирует Гамильтона De Telegraaf.

Преклонение колен - не самое важное, в любом случае. Важнее, чтобы делались конкретные шаги. Посмотрим, какие действия мы сможем осуществлять вместе. Важно сделать что-то более значимое, поэтому преклонение колен уже необязательно, - отметил пилот "Мерседеса".

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