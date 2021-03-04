Олимпийский чемпион насмерть замерз в Москве

Александр Блинов был найден мертвым.

Олимпийский чемпион насмерть замерз в Москве
Олександр Блінов
Фото: "Аргументи Тижня"

Чемпион Олимпиады-1980 в Москве по конному спорту Александр Блинов накануне был найден мертвым, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, Блинов замерз насмерть, не дойдя 150 метров до дома в Андреевском (пригород Москвы).

Блинов возвращался на такси. Однако до самого дома его не довезли, высадили в полукилометре: как объяснил водитель, машина проехать дальше не могла из-за снежных заносов. Но преодолеть эти несколько сотен метров ему оказалось не под силу.

Отметим, что 66-летнего Блинова последний раз до этого видели 9 февраля, в начале марта его местонахождение было неизвестно. Поиском пропавшего занимались полиция и добровольцы.

Блинов на Олимпиаде в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.

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