Олимпийский чемпион насмерть замерз в Москве
Александр Блинов был найден мертвым.
Чемпион Олимпиады-1980 в Москве по конному спорту Александр Блинов накануне был найден мертвым, сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным источника, Блинов замерз насмерть, не дойдя 150 метров до дома в Андреевском (пригород Москвы).
Блинов возвращался на такси. Однако до самого дома его не довезли, высадили в полукилометре: как объяснил водитель, машина проехать дальше не могла из-за снежных заносов. Но преодолеть эти несколько сотен метров ему оказалось не под силу.
Отметим, что 66-летнего Блинова последний раз до этого видели 9 февраля, в начале марта его местонахождение было неизвестно. Поиском пропавшего занимались полиция и добровольцы.
Блинов на Олимпиаде в Москве стал чемпионом в командном троеборье и серебряным призером в личном троеборье.