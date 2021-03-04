"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины. Футбол

В Луцке состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Верес" принимал "Зарю".

Матч завершился волевой победой луганчан - 2:1.

Счет на 18-й минуте с пенальти открыли футболисты ровенской команды, выступавшие в роли номинальных хозяев. Однако уже через 7 минут герой недавнего матча "мужиков" против "Шахтера" Дмитрий Иванисеня восстановил паритет - 1:1.

Победный гол на 59-й минуте установил Владислав Кочергин.

Отметим, что с 76-й минуты "Верес" остался в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Сергей Панасенко.

Сегодня пройдут еще три четвертьфинальных матча: "Динамо" - "Колос", "Агробизнес" - "Шахтер" и "Днепр-1" - "Александрия".