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2021-03-04
"Заря" стала первым полуфиналистом Кубка Украины. Футбол
Луганчане одержали нелегкую победу над "Вересом".
Дмитро Іванісеня
Фото: ФК "Зоря"
В Луцке состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины, в котором "Верес" принимал "Зарю".
Матч завершился волевой победой луганчан - 2:1.
Счет на 18-й минуте с пенальти открыли футболисты ровенской команды, выступавшие в роли номинальных хозяев. Однако уже через 7 минут герой недавнего матча "мужиков" против "Шахтера" Дмитрий Иванисеня восстановил паритет - 1:1.
Победный гол на 59-й минуте установил Владислав Кочергин.
Отметим, что с 76-й минуты "Верес" остался в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Сергей Панасенко.
Сегодня пройдут еще три четвертьфинальных матча: "Динамо" - "Колос", "Агробизнес" - "Шахтер" и "Днепр-1" - "Александрия".