Буффон рассказал о крайнем сроке завершения своей спортивной карьеры. Футбол

Максимум осталось 1,5 года.

Буффон рассказал о крайнем сроке завершения своей спортивной карьеры
Джанлуїджі Буффон
Фото: Альберто Гандольфо/Pacific/Sipa

Легендарный голкипер "Ювентуса" 43-летний Джанлуиджи Буффон, который является рекордсменом по выступлениям за Squadra Azzurra (176 игр), признался, когда окончательно намерен завершить карьеру.

По его словам, самый крайний для этого срок - июнь 2023 года, но он допускает, что это может произойти и раньше.

"У меня в голове есть точка "максимум". После нее я точно не буду играть. Это июнь 2023 года. Это максимум, настоящий максимум. Но я могу закончить карьеру и через четыре месяца", - заявил голкипер в интервью The Guardian.

В текущем сезоне Буффон провел 5 матчей в чемпионате Италии, в трех из которых сохранил ворота "сухими".

Напомним, что Буффон стал лучшим голкипером XXI века по версии Международной федерации футбольной истории.

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