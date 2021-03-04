До перенесенного Евро-2020 осталось 100 дней

Украина стартует на форуме 13 июня в Амстердаме.

Ровно 100 дней осталось до финального турнира Евро-2020, из-за пандемии коронавируса перенесенного на лето 2021 года.

Соревнования 24 сильнейших сборных Старого Света стартуют 11 июня в Риме на "Стадио Олимпико" матчем между командами Турции и Италии.

Сборная Украины свой первый поединок на турнире проведет 13 июня в Амстердаме, где на "Йохан Кройф Арене" встретится с Нидерландами.

Второй матч в группе подопечные Андрея Шевченко сыграют 17 июня в Бухаресте на стадионе "Арена Национале" с Северной Македонией, а третий - 21 июня тоже в столице Румынии с Австрией.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля на лондонском "Уэмбли".