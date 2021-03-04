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2021-03-04
До перенесенного Евро-2020 осталось 100 дней
Украина стартует на форуме 13 июня в Амстердаме.
Фото: Eurosport
Ровно 100 дней осталось до финального турнира Евро-2020, из-за пандемии коронавируса перенесенного на лето 2021 года.
Соревнования 24 сильнейших сборных Старого Света стартуют 11 июня в Риме на "Стадио Олимпико" матчем между командами Турции и Италии.
Сборная Украины свой первый поединок на турнире проведет 13 июня в Амстердаме, где на "Йохан Кройф Арене" встретится с Нидерландами.
Второй матч в группе подопечные Андрея Шевченко сыграют 17 июня в Бухаресте на стадионе "Арена Национале" с Северной Македонией, а третий - 21 июня тоже в столице Румынии с Австрией.
Финал Евро-2020 состоится 11 июля на лондонском "Уэмбли".