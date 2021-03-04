Олимпиада-2020 в Токио скорее всего пройдет без зарубежных зрителей

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом могут пройти без зарубежных зрителей, сообщает японское издание The Mainichi Shimbun.

Во всяком случае, такое решение было озвучено сегодня во время онлайн-встречи японских чиновников, правительства страны с Международными олимпийским и паралимпийским комитетами. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение месяца.

"В нынешних обстоятельствах мы не можем принимать зрителей из-за рубежа", - отметил источник издания, близкий к правительству.

Решение связано с целью противодействия пандемии коронавируса. На данный момент официальные лица продолжают изучать возможность проведения Игр с местными зрителями и рассматривают, сколько посетителей может быть допущено на трибуны.

В промежуточном отчете за декабрь 2020 года, составленном совместно с правительством Токио и оргкомитетом Олимпийских и Паралимпийских игр, японское правительство предложило урегулировать такие вопросы, как верхние пределы максимального количества зрителей и посетителей из-за рубежа к весне 2021 года.

Отмечается, что организаторами Олимпиады-2020 уже продано на мировой спортивный форум 5,45 млн билетов, включая 970 тыс. на события Паралимпиады, но проблемой является не только неравномерная вакцинация в мире, но и появление новых штаммов коронавируса.