Умер роSSийский футбольный комментатор Розанов, который работал на украинском ТВ

В последние годы он боролся с онкологической болезнью.

На 60-м году жизни скончался роSSийский футбольный комментатор Юрий Розанов, который работал на украинском телеканале "Футбол 1".

Об этом сообщил комментатор Михаил Моссаковский в твиттере .

Розанов в последние годы боролся с онкологической болезнью, много раз проходил курсы химиотерапии. Летом 2020 года он говорил, что в какой-то момент пошел на поправку, однако затем у него обнаружили новые злокачественные образования.

Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. С 2012 по 2014 год работал на украинском телеканале "Футбол 1". Розанов комментировал матчи украинской и зарубежных лиг, создал собственный проект, а также был соведущим "Большого футбола". Кроме того, маститый комментатор проводил мастер-классы с украинскими коллегами.

Сотрудничал с EA Sports и был голосом популярного футбольного симулятора FIFA.