"Шахтер" украинца Григорчука выиграл Суперкубок Беларуси

В Минске в матче за Суперкубок Беларуси встретились чемпион страны солигорский "Шахтер" и обладатель Кубка БАТЭ из Борисова.

Основное время завершилось вничью - 0:0. В серии пенальти точнее был клуб из Солигорска - 5:4.

Отметим, что возглавляет "Шахтер" украинский специалист Роман Григорчук. За "горняков" выступает еще один наш соотечественник, форвард Роман Дебелко, который попал в заявку на матч, но на поле не вышел.

Добавим, что "Шахтер" выиграл первый в своей истории Суперкубок.