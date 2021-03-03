ФК "Львов" официально назначил нового главного тренера

Новым главным тренером "Львова" назначен 52-летний Анатолий Бессмертный, помогать которому будет Эдуард Павлов, сообщает официальный сайт "горожан".

Условия контракта не разглашаются.

Последней командой, которую тренировал Бессмертный, была "Черкасчина". Также он возглавлял "Полтаву", "Сумы" и "Полесье".

Напомним, накануне "Львов" уволил Виталия Шумского, который с октября прошлого года исполнял обязанности главного тренера.

Львовяне занимают последнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.