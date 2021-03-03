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2021-03-03
ФК "Львов" официально назначил нового главного тренера
Анатолий Бессмертный возглавил "горожан".
Анатолій Безсмертний
Фото: ФК "Львів"
Новым главным тренером "Львова" назначен 52-летний Анатолий Бессмертный, помогать которому будет Эдуард Павлов, сообщает официальный сайт "горожан".
Условия контракта не разглашаются.
Последней командой, которую тренировал Бессмертный, была "Черкасчина". Также он возглавлял "Полтаву", "Сумы" и "Полесье".
Напомним, накануне "Львов" уволил Виталия Шумского, который с октября прошлого года исполнял обязанности главного тренера.
Львовяне занимают последнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.