ФК "Львов" официально назначил нового главного тренера

Анатолий Бессмертный возглавил "горожан".

ФК "Львов" официально назначил нового главного тренера
Анатолій Безсмертний
Фото: ФК "Львів"

Новым главным тренером "Львова" назначен 52-летний Анатолий Бессмертный, помогать которому будет Эдуард Павлов, сообщает официальный сайт "горожан".

Условия контракта не разглашаются.

Последней командой, которую тренировал Бессмертный, была "Черкасчина". Также он возглавлял "Полтаву", "Сумы" и "Полесье".

Напомним, накануне "Львов" уволил Виталия Шумского, который с октября прошлого года исполнял обязанности главного тренера.

Львовяне занимают последнее место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

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