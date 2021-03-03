Украинка Магучих номинирована на лучшую легкоатлетку Европы второй месяц подряд

Ярослава в январе выиграла эту номинацию.

Ярослава Магучих
Фото: World Athletics
Ярослава Магучих

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих номинирована European Athletics на звание лучшей легкоатлетки Европы в феврале, сообщается на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации.

На награду также номинированы: нидерландская чемпионка Европы в помещении 2019 года в беге на 60 метров с барьерами Надин Виссер, ее соотечественница Фемке Бол, которая специализируется в беге на 400 метров с барьерами и 400 метров, а также новоиспеченная рекордсменка мира U20 в прыжках в длину (6.91) Ларисса Япикино (Италия).

Напомним, Магучих ранее стала лучшей легкоатлеткой Европы в январе.

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