Украинка Магучих номинирована на лучшую легкоатлетку Европы второй месяц подряд

Фото: World Athletics Ярослава Магучих

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих номинирована European Athletics на звание лучшей легкоатлетки Европы в феврале, сообщается на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации.

На награду также номинированы: нидерландская чемпионка Европы в помещении 2019 года в беге на 60 метров с барьерами Надин Виссер, ее соотечественница Фемке Бол, которая специализируется в беге на 400 метров с барьерами и 400 метров, а также новоиспеченная рекордсменка мира U20 в прыжках в длину (6.91) Ларисса Япикино (Италия).

Напомним, Магучих ранее стала лучшей легкоатлеткой Европы в январе.