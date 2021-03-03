Экс-президента "Барселоны" выпустили из-под ареста под залог

Жосеп Мария Бартомеу провел не слишком комфортную ночь.

Экс-президента "Барселоны" выпустили из-под ареста под залог
Жосеп Марія Бартомеу
Фото: Marca

Бывшего президента "Барселоны" Жосепа Марию Бартомеу отпустили под залог без каких-либо ограничений или мер, сообщает Marca.

Арестованный ранее по делу о "Барсагейте" бизнесмен провел под арестом ночь в полицейском участке Лес Кортс вместе со своим экс-советником Жауме Масферрером. Они не стали давать показания, сославшись на право не свидетельствовать против себя.

Однако в Верховном суде Каталонии (TSJC) отметили, что дело, по которому проходят Бартомеу и Масферрер, остается открытым.

Напомним, что Бартомеу и двух директоров "Барселоны" арестовали вчера.

Полиция также провела обыск в офисах клуба. Эта операция связана со скандалом, который разразился в клубе в феврале 2020 года и получил название "Барсагейт".

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