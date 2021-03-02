Белорусские футбольные ультрас восстали против Лукашенко и объявили о бойкоте матчей

Фаны выразили свою позицию.

Белорусские футбольные ультрас восстали против Лукашенко и объявили о бойкоте матчей
Фото: instagram.com/brestfans98

Уже сегодня с матча за Суперкубок страны между чемпионом солигорским "Шахтером" и обладателем национального Кубка БАТЭ в Беларуси стартует новый футбольный сезон.

Однако болельщики не спешат возвращаться на трибуны, и дело здесь не в коронавирусе - во время карантина и локдауна, действовавших в других странах, матчи Высшей лиги проходили по расписанию, да еще и с болельщиками на трибунах.

Болельщики стали заявлять об отказе возвращаться на трибуны в знак протеста против политической ситуации в стране.

Инициаторами движения выступили болельщики брестского "Динамо", именно они заявили первыми о бойкоте на своей официальной странице в Instagram.

К ним присоединилось и фанатское движение БАТЭ.

"Это был 2021, год перемен. Но до тех пор, пока эти изменения не произойдут, "Трибуна" останется закрытой для активной поддержки, как и выездные матчи команды. Наша совесть не позволяет оставаться в стороне от того, что происходит в стране. В знак солидарности с теми, кто стал жертвой этой репрессивной машины, с братскими клубами и с каждым гордым уважающим себя белорусом мы отказываемся "прыгать под дудку» нынешнего режима", - заявили фанаты БАТЭ. Болельщики "Немана" также выступили с заявлением об отказе посещать фанатский сектор "до полной победы народа".

"Перед началом следующего футбольного сезона хотим еще раз напомнить всем. Активный фанатский сектор дома и в гостях будет отсутствовать до полной победы народа. Всем удачи и терпения. Жыве Беларусь".

От посещения матчей отказались фаны солигорского "Шахтера", "Молодечно" и "Слуцка".

Позже с подобными заявлениями также выступили фанаты "Витебска", Жодинского и минского "Торпедо", "Минска", "Ислочи", "Днепра" из Могилева и других. В общей сложности - около двух десятков клубов.

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