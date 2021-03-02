В первом же матче за "Легию" игрок "Динамо" попал в сборную тура чемпионата Польши

Артем Шабанов был отмечен польскими экспертами.

Артем Шабанов
Фото: ФК "Легия"
Артем Шабанов

Защитник "Динамо" Артем Шабанов, отданный до конца сезона в аренду в "Легию", вошел в символическую сборную 19-го тура чемпионата Польши, сообщается в Instagram Высшей лиги.

28-летний украинец сыграл свой первый полный матч за варшавский клуб и помог своей команде одержать выездную победу над "Гурником" - 2:1.

Напомним, кроме Шабанова, "Легия" также арендовала у "Динамо" нападающего Назария Русина. Форвард за новую команду пока не дебютировал.

После 19 туров "Легия" лидирует в экстраклассе. В следующем матче команда Шабанова и Русина сыграет со "Шленском".

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