В первом же матче за "Легию" игрок "Динамо" попал в сборную тура чемпионата Польши

Фото: ФК "Легия" Артем Шабанов

Защитник "Динамо" Артем Шабанов, отданный до конца сезона в аренду в "Легию", вошел в символическую сборную 19-го тура чемпионата Польши , сообщается в Instagram Высшей лиги.

28-летний украинец сыграл свой первый полный матч за варшавский клуб и помог своей команде одержать выездную победу над "Гурником" - 2:1.

Напомним, кроме Шабанова, "Легия" также арендовала у "Динамо" нападающего Назария Русина. Форвард за новую команду пока не дебютировал.

После 19 туров "Легия" лидирует в экстраклассе. В следующем матче команда Шабанова и Русина сыграет со "Шленском".