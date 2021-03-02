В гонке Формулы-Е болид сделал сальто и полетел в барьеры

Пилот не пострадал.

В гонке Формулы-Е болид сделал сальто и полетел в барьеры
Фото: Motorsport Images

Во время второй гонки этапа Формулы-Е в Саудовской Аравии произошла практически авиакатастрофа с участием гонщика команды Mahindra Racing Алекса Линна.

Авария произошла на 26-м круге гонки в конце длинной прямой. Линн и Митч Эванс вели спор за 14-е место и столкнулись на торможении.

Британца после этого срочно отправили в больницу, где ему провели компьютерную томографию. По ее результатам медики не нашли у гонщика повреждений - команда Mahindra уже подтвердила, что Линн выступит ее на следующем этапе в Риме.

We are thankful that Alex Lynn is well after this accident. Testament to the medical staff, marshals and the @FIA who keep our sport safe. ? to Mitch Evans who abandoned his race to run to Alex’s aid. #ABBFormulaE #DiriyahEPrix @alexlynnracing @mitchevans_ pic.twitter.com/hp7FTNYR8w

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) February 28, 2021

"Это была неприятная авария. Я изо всех сил защищался от Алекса, машина которого оказалась практически впритык к барьеру", - цитирует соучастника аварии Эванса motorsport.com.

"Он не захотел уступать. Было ли там достаточно места? Не уверен, надо посмотреть записи. Надеюсь, что все же было, и я не сделал ничего недозволенного.

Но он зацепил мое заднее колесо и попал в авиакатастрофу. Было очень неприятно", - отметил Митч.

"Я поговорил с Линном. Мне показалось, что он в порядке, но из соображений осторожности его отвезли на проверку, чтобы убедиться, что внутри все цело.

Неприятный эпизод. В какой-то момент я увидел его машину над собой. Но самое главное, что он в порядке. Я увидел, как его машина врезалась в стену, и остановился, чтобы проверить, как он. Никогда не хочешь видеть что-то такое, тем более, что мы друзья", - добавил гонщик.

Отметим, что победу в гонке одержал пилот Jaguar Racing Сэм Берд. Второе и третье места заняли Робин Фряйнс и Жан-Эрик Вернь.

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