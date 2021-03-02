В гонке Формулы-Е болид сделал сальто и полетел в барьеры
Пилот не пострадал.
Фото: Motorsport Images
Во время второй гонки этапа Формулы-Е в Саудовской Аравии произошла практически авиакатастрофа с участием гонщика команды Mahindra Racing Алекса Линна.
Авария произошла на 26-м круге гонки в конце длинной прямой. Линн и Митч Эванс вели спор за 14-е место и столкнулись на торможении.
Британца после этого срочно отправили в больницу, где ему провели компьютерную томографию. По ее результатам медики не нашли у гонщика повреждений - команда Mahindra уже подтвердила, что Линн выступит ее на следующем этапе в Риме.
"Это была неприятная авария. Я изо всех сил защищался от Алекса, машина которого оказалась практически впритык к барьеру", - цитирует соучастника аварии Эванса motorsport.com.
"Он не захотел уступать. Было ли там достаточно места? Не уверен, надо посмотреть записи. Надеюсь, что все же было, и я не сделал ничего недозволенного.
Но он зацепил мое заднее колесо и попал в авиакатастрофу. Было очень неприятно", - отметил Митч.
"Я поговорил с Линном. Мне показалось, что он в порядке, но из соображений осторожности его отвезли на проверку, чтобы убедиться, что внутри все цело.
Неприятный эпизод. В какой-то момент я увидел его машину над собой. Но самое главное, что он в порядке. Я увидел, как его машина врезалась в стену, и остановился, чтобы проверить, как он. Никогда не хочешь видеть что-то такое, тем более, что мы друзья", - добавил гонщик.
Отметим, что победу в гонке одержал пилот Jaguar Racing Сэм Берд. Второе и третье места заняли Робин Фряйнс и Жан-Эрик Вернь.