Судьи Английской Премьер-лиги финансово расплачиваются за свои ошибки в матче

Рефери Английской Премьер-лиги приходится расплачиваться за свои ошибки - в прямом смысле этого слова, сообщает fapl.ru со ссылкой на Daily Mail.

В этом сезоне тема судейства снова крайне актуальна в АПЛ, несмотря на систему VAR, которая по замыслу должна помогать арбитрам.

Кому-то может показаться, что рефери, обслуживающие матчи высшего английского дивизиона, практически неуязвимы и не несут ответственности за свои ошибки.

Однако это не так, и зарплата рефери напрямую зависит от качества их работы. Судейский корпус (Professional Game Match Officials Limited) стимулирует арбитров с помощью бонусов.

Происходит это следующим образом: базовая зарплата рефери Премьер-Лиги в среднем составляет 110-120 тысяч фунтов в год, однако каждый арбитр может дополнительно получить бонус в размере до 50 тыс.

Данный бонус зависит от итогового места рефери в рейтинге - после каждого матча PGMOL выставляет арбитру оценку по 10-балльной шкале, и из этих оценок формируется рейтинг, который и влияет на сумму бонуса.