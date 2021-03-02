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2021-03-02
В РоSSии на турнире по дзюдо произошла массовая драка
Участники задействовали не только кулаки, но и подручные материалы.
Фото: скриншот
В Каспийске (Дагестан) на первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров произошла массовая драка, сообщает Telegram канал "База". В ней приняли участие десятки зрителей и сами спортсмены.
В экстазе безобразного поведения участники задействовали не только кулаки, но и подручные материалы - столы, заградительные барьеры и стулья.
На видео видно, как ведущий турнира пытался остановить драку, используя микрофон. Он призвал прекратить драку. Но бесполезно.
Федерация дзюдо РоSSии проводит проверку инцидента.
Массовая драка на первенстве СКФО по дзюдо— Великий Твитсби (@greattvetor)
pic.twitter.com/2MtSdlikV5 February 27, 2021