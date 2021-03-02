В РоSSии на турнире по дзюдо произошла массовая драка

Участники задействовали не только кулаки, но и подручные материалы.

В РоSSии на турнире по дзюдо произошла массовая драка
Фото: скриншот

В Каспийске (Дагестан) на первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров произошла массовая драка, сообщает Telegram канал "База". В ней приняли участие десятки зрителей и сами спортсмены.

В экстазе безобразного поведения участники задействовали не только кулаки, но и подручные материалы - столы, заградительные барьеры и стулья.

На видео видно, как ведущий турнира пытался остановить драку, используя микрофон. Он призвал прекратить драку. Но бесполезно.

Федерация дзюдо РоSSии проводит проверку инцидента.

Массовая драка на первенстве СКФО по дзюдо pic.twitter.com/2MtSdlikV5

— Великий Твитсби (@greattvetor) February 27, 2021

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