В РоSSии на турнире по дзюдо произошла массовая драка

Участники задействовали не только кулаки, но и подручные материалы.

В Каспийске (Дагестан) на первенстве СКФО по дзюдо среди юниоров произошла массовая драка, сообщает Telegram канал "База". В ней приняли участие десятки зрителей и сами спортсмены.

В экстазе безобразного поведения участники задействовали не только кулаки, но и подручные материалы - столы, заградительные барьеры и стулья.

На видео видно, как ведущий турнира пытался остановить драку, используя микрофон. Он призвал прекратить драку. Но бесполезно.

Федерация дзюдо РоSSии проводит проверку инцидента.