В матче НХЛ вратари едва не подрались

Голкипер "Сент-Луиса" поссорился с коллегой из "Сан-Хосе".

В матче регулярного чемпионата НХЛ вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон едва не подрался с голкипером "Сан-Хосе" Девани Дубником.

В середине второго периода Биннингтон был заменен после четвертой пропущенной шайбы в матче. Покидая лед, канадец сначала толкнул клюшкой защитника "Шаркс" Эрика Карлссона, после чего подъехал к Дубнику и едва не устроил драку.

Судьи предотвратили конфликт и наказали Биннингтона двумя минутами штрафа за грубость.

Отметим, что замена Биннингтона положительно обернулась для его команды - "Сент-Луис" одержал победу 7:6.