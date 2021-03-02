В матче НХЛ вратари едва не подрались

Голкипер "Сент-Луиса" поссорился с коллегой из "Сан-Хосе".

В матче НХЛ вратари едва не подрались
Фото: скриншот

В матче регулярного чемпионата НХЛ вратарь "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон едва не подрался с голкипером "Сан-Хосе" Девани Дубником.

В середине второго периода Биннингтон был заменен после четвертой пропущенной шайбы в матче. Покидая лед, канадец сначала толкнул клюшкой защитника "Шаркс" Эрика Карлссона, после чего подъехал к Дубнику и едва не устроил драку.

Судьи предотвратили конфликт и наказали Биннингтона двумя минутами штрафа за грубость.

Отметим, что замена Биннингтона положительно обернулась для его команды - "Сент-Луис" одержал победу 7:6.

Things are heatin' up on the ice ? pic.twitter.com/EcQ6c3N17l

— Sharks on NBCS (@NBCSSharks) February 28, 2021

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