Горнолыжница была доставлена в больницу на вертолете после жуткого падения на этапе Кубка мира

Кайса Викхофф была госпитализирована.

Горнолыжница была доставлена в больницу на вертолете после жуткого падения на этапе Кубка мира
Фото: скриншот

На этапе Кубка мира по супергиганту в итальянском городке Валь-ди-Фасса случился инцидент, едва не завершившийся трагедией.

Во время заезда 22-летняя норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли упала и на большой скорости стала скользить вниз по склону. Только защитное ограждение остановило это падение горнолыжницы.

Отмечается, что у спортсменки не отстегнулись лыжи, что могло ухудшить характер полученных ею травм.

При этом скорость перед падением Викхофф Ли составляла от 130 до 180 км в час.

Соревнования были прерваны. Сообщается, что в течение 23 минут Кайсе оказывали помощь, после чего на носилках погрузили в вертолет и доставили в ближайшую больницу.

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