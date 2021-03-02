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2021-03-02
Горнолыжница была доставлена в больницу на вертолете после жуткого падения на этапе Кубка мира
Кайса Викхофф была госпитализирована.
Фото: скриншот
На этапе Кубка мира по супергиганту в итальянском городке Валь-ди-Фасса случился инцидент, едва не завершившийся трагедией.
Во время заезда 22-летняя норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли упала и на большой скорости стала скользить вниз по склону. Только защитное ограждение остановило это падение горнолыжницы.
Отмечается, что у спортсменки не отстегнулись лыжи, что могло ухудшить характер полученных ею травм.
При этом скорость перед падением Викхофф Ли составляла от 130 до 180 км в час.
Соревнования были прерваны. Сообщается, что в течение 23 минут Кайсе оказывали помощь, после чего на носилках погрузили в вертолет и доставили в ближайшую больницу.