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2021-03-02
Украинка Снигур выиграла турнир ITF во Франции
Дарья одержала непростую победу над Кларой Бурель.
Дарья Снігур
Фото: УНИАН
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№222 WTA) стала чемпионкой турнира серии ITF W25, проходившего во французском Пуатье.
В финальном матче наша соотечественница одержала победу над француженкой Кларой Бурель - 6:3, 2:6, 7:5.
Поединок длился 2 часа.
Для 18-летней киевлянки это пятый титул на турнирах ITF. Последний раз Дарья праздновала победу на соревнованиях этой серии в августе 2019 года.