Украинка Снигур выиграла турнир ITF во Франции

Дарья одержала непростую победу над Кларой Бурель.

Украинка Снигур выиграла турнир ITF во Франции
Дарья Снігур
Фото: УНИАН

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№222 WTA) стала чемпионкой турнира серии ITF W25, проходившего во французском Пуатье.

В финальном матче наша соотечественница одержала победу над француженкой Кларой Бурель - 6:3, 2:6, 7:5.

Поединок длился 2 часа.

Для 18-летней киевлянки это пятый титул на турнирах ITF. Последний раз Дарья праздновала победу на соревнованиях этой серии в августе 2019 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще один игрок "Динамо" перешел в "Легию"Еще один игрок "Динамо" перешел в "Легию"
Наставник "Руха" после матча с "Колосом" заявил, что по плану было убийство его команды "тупым неизвестным судьей". ФутболНаставник "Руха" после матча с "Колосом" заявил, что по плану было убийство его команды "тупым неизвестным судьей". Футбол
Судья скандального матча "Львова" с "Колосом" намерен обратиться в суд за клевету. ФутболСудья скандального матча "Львова" с "Колосом" намерен обратиться в суд за клевету. Футбол
Украинец Кравчук стал игроком московского "Торпедо". ФутболУкраинец Кравчук стал игроком московского "Торпедо". Футбол
"Заря" в меньшинстве на 90 + 4 минуте забила победный гол в матче против "Шахтера""Заря" в меньшинстве на 90 + 4 минуте забила победный гол в матче против "Шахтера"
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии на турнире по дзюдо произошла массовая дракаВ РоSSии на турнире по дзюдо произошла массовая драка
Сборная Украины разгромила Венгрию и выиграла отборочную группу Евробаскета-2022Сборная Украины разгромила Венгрию и выиграла отборочную группу Евробаскета-2022
Украинец Марченко выиграл турнир в Италии, одолев в финале экс-первую ракетку мираУкраинец Марченко выиграл турнир в Италии, одолев в финале экс-первую ракетку мира
В Лиге чемпионов революционные изменения: турнир переходит на швейцарскую систему. ФутболВ Лиге чемпионов революционные изменения: турнир переходит на швейцарскую систему. Футбол
Украинка стала лучшим бомбардиром квалификации на ЕвробаскетеУкраинка стала лучшим бомбардиром квалификации на Евробаскете
Australian Open станет первым турниром "Большого шлема", на котором линейных судей заменят голосовые записиAustralian Open станет первым турниром "Большого шлема", на котором линейных судей заменят голосовые записи
Украинка Магучих показала третий результат за всю историю прыжков в высотуУкраинка Магучих показала третий результат за всю историю прыжков в высоту
РоSSийский боец смешанных единоборств устроил в октагоне драку после своего боя на турнире в ПольшеРоSSийский боец смешанных единоборств устроил в октагоне драку после своего боя на турнире в Польше
Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на турнире UFC 257Стали известны гонорары Макгрегора и Порье за бой на турнире UFC 257
Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, украинские биатлонистки не попали в топ-20Экхофф выиграла спринт в Оберхофе, украинские биатлонистки не попали в топ-20
Последние новости
Подгружаем последние новости