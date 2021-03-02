Украинка Снигур выиграла турнир ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№222 WTA) стала чемпионкой турнира серии ITF W25, проходившего во французском Пуатье.

В финальном матче наша соотечественница одержала победу над француженкой Кларой Бурель - 6:3, 2:6, 7:5.

Поединок длился 2 часа.

Для 18-летней киевлянки это пятый титул на турнирах ITF. Последний раз Дарья праздновала победу на соревнованиях этой серии в августе 2019 года.