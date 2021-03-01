Американский супертяжеловес трижды побывал в нокдауне, но все же сумел свести боксерский поединок вничью

Джерри Форрест проявил волю.

Непобедимый китайский боксер Джан Джил (23-0-1, 17 KO), выступающий в супертяжелой весовой категории, встречался с американцем Джерри Форрестом (26-4-1, 20 КО).

Форрест был явным андердогом, что и подтвердили первые раунды этого поединка. Джил посылал американца на канвас в первом, втором и третьем раундах, но несмотря на это Джерри выстоял и продолжил бой.

В середине поединка, который состоял из 10 раундов, силы стали покидать китайца. А в заключительных раундах 37-летний гигант просто висел на Форресте.

В итоге судейские записки зафиксировали зрелищную ничью.

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