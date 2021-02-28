"Заря" в меньшинстве на 90 + 4 минуте забила победный гол в матче против "Шахтера"

Громкая сенсация на "Олимпийском".

"Шахтар" - "Зоря"
Фото: ФК "Шахтар"

В рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги на НСК "Олимпийский" в Киеве "Шахтер" принимал "Зарю" и сенсационно уступил - 0:1.

Интрига была закручена до самой последней минуты матча.

На 90 + 4 минуте иранский форвард гостей Аллахьяр Саиядманеш убежал по флангу в отрыв и войдя в штрафную сумел прострелить на линию вратарской на Дмитрия Иванисеня, который в касание с полулета забил победный гол в матче.

Добавим, что в то время "Заря" уже 14 минут играла в численном меньшинстве - на 80-й минуте прямую красную карточку получил защитник Жуниньо.

Отметим, что после этой победы "мужики" по потерянным отстают от "горняков" всего на 1 очко.

В свою очередь подопечные Луиша Каштру отпустили "Динамо" в 4-очковый отрыв.

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