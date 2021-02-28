Наставник "Руха" после матча с "Колосом" заявил, что по плану было убийство его команды "тупым неизвестным судьей". Футбол

"Я никого не обвиняю. Проанализируйте и будете потом говорит. Хотели все победить, проявили характер в меньшинстве, вырвали победу. Благодарен за это игрокам, скажем так", - отметил Федик.

Наставник
Іван Федик
Фото: ФК "Рух"

В рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги середняк "Колос" у себя в Ковалевке принимал аутсайдера "Рух".

Матч завершился неожиданной волевой победой гостей - 2: 1. Все 3 гола были забиты футболистами львовской команды.

На 34-й минуте автогол оформил голкипер "Руха" Роман Мисак, неудачно сыграв на выходе и срезав кулаком мяч в собственные ворота.

В дебюте второго тайма Даниил Кондраков воспользовался неудачными действиями голкипера "Колоса" Евгения Волынца и сравнял счет - 1: 1.

На 90-й минуте Виталий Гавриш не смог переиграть Мысака с 11-метровой отметки. И расплата наступила на 90 + 6 минуте - Николай Кухаревич прекрасным ударом из-за пределов штрафной вырывает победу для гостей.

Отметим, что, несмотря на победу, главный тренер "Движения" Иван Федик остался крайне недовольным судейством матча.

Федик в резкой форме отозвался о работе рефери Александра Омельченко.

"Впечатления такие: по плану было убийство тупым неизвестным судьей - как у Агаты Кристи. Он и дальше будет оставаться неизвестным, если так продолжит судить матчи. Проблема тех, кто составлял этот план, мы играем до конца. Просто проанализируйте игру на этом стадионе, и вы поймете. Я не буду сейчас конкретизировать", - заявил наставник "Руха" в интервью телеканалу "Футбол 1".

"Я никого не обвиняю. Проанализируйте и будете потом говорить. Хотели все победить, проявили характер в меньшинстве, вырвали победу. Благодарен за это игрокам, скажем так", - отметил Федик.

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