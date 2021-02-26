Экс-наставник сборной США по спортивной гимнастике застрелился после обвинений в насилии

Джону Геддерту было 63 года.

Экс-наставник сборной США по спортивной гимнастике застрелился после обвинений в насилии
Джон Геддерт
Фото: USA TODAY Sports

Бывший главный тренер женской олимпийской сборной США 2012 года по спортивной гимнастики Джон Геддерт, обвиненный в физическом, психологическом и сексуальном насилии, застрелился, сообщает CNN.

Геддерт совершил самоубийство в зоне отдыха вблизи автомагистрали 96 в Гранд-Ледж, штат Мичиган.

Геддерту предъявили обвинения в 24 тяжких преступлениях: принуждение к труду незаконных иммигрантов, незаконная иммиграция несовершеннолетних для принудительного труда, преступное сексуальное поведение первой и второй степени и ложь при расследовании тяжкого преступления.

По словам генпрокурора, бывший тренер игнорировал травмы подопечных, жестоко обращался с ними и запугивал.

Геддерт должен был предстать перед судом в четверг, 25 февраля. В случае доказательства вины его могли приговорить к длительному тюремному заключению.

Добавим, что многие бывшие гимнастки описывают тренерский стиль Геддерта как интенсивный, строгий и оскорбительный. Несколько бывших гимнасток рассказали, что Геддерт неоднократно говорил им покончить с собой.

В 2013 году Геддерт уже находился под уголовным расследованием за жестокое обращение с гимнастками.

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