В рейтинге лучших игроков Лиги Европы два украинца вошли в топ-100. Футбол

После ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы УЕФА обновил рейтинг лучших футболистов турнира.

В топ-100 игроков оказались двое украинцев. Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин разместился на 57 строчке с 3373 очками. На 94 месте находится его одноклубник, защитник Николай Матвиенко с 2 826 балами.

Тройку лучших футболистов Лиги Европы среди украинцев замыкает вингер "Динамо" Виктор Цыганков. В общем рейтинге он разместился на 156 позиции со 2240 очками.

А продолжает возглавлять рейтинг полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш (9866). На втором и третьем местах расположились хавбек "Арсенала" Букайо Сака (6236) и форвард "Вильярреала" Жерар Морено (6147) соответственно. Отметим, что с командой последнего жребий свел Динамо" в 1/8 финала.