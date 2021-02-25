Украина впервые была представлена на чемпионате мира по прыжкам с трамплина среди женщин

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе стартовал с женской квалификации прыжков с трамплина.

Отметим, что женские соревнования в этой дисциплине проводят с 2009 года - и впервые участие в мировом форуме принимала Украина.

17-летняя Татьяна Пилипчук стала первой прыгуньей в истории Украины, которая приняла участие в чемпионате мира, сообщает xsport.ua.

Пройти квалификационный раунд Пилипчук не смогла - 56-е место (из 57 участников). Результат Татьяны - 40.1 очков (59.5 метров).