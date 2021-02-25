Украина впервые была представлена на чемпионате мира по прыжкам с трамплина среди женщин

17-летняя Татьяна Пилипчук не смогла пройти квалификацию.

Украина впервые была представлена на чемпионате мира по прыжкам с трамплина среди женщин
Фото: twitter.com/FISskijumping

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберстдорфе стартовал с женской квалификации прыжков с трамплина.

Отметим, что женские соревнования в этой дисциплине проводят с 2009 года - и впервые участие в мировом форуме принимала Украина.

17-летняя Татьяна Пилипчук стала первой прыгуньей в истории Украины, которая приняла участие в чемпионате мира, сообщает xsport.ua.

Пройти квалификационный раунд Пилипчук не смогла - 56-е место (из 57 участников). Результат Татьяны - 40.1 очков (59.5 метров).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще один игрок "Динамо" перешел в "Легию"Еще один игрок "Динамо" перешел в "Легию"
"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы
На Буффона наложили штраф за богохульство в матче с "Пармой". ФутболНа Буффона наложили штраф за богохульство в матче с "Пармой". Футбол
Судья скандального матча "Львова" с "Колосом" намерен обратиться в суд за клевету. ФутболСудья скандального матча "Львова" с "Колосом" намерен обратиться в суд за клевету. Футбол
"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы
Блок рекламы


Похожие новости
Более 6500 иностранных рабочих погибли в Катаре в период подготовки страны к Чемпионату мира-2022Более 6500 иностранных рабочих погибли в Катаре в период подготовки страны к Чемпионату мира-2022
Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 намерен изменить гражданство (обновлено). ФутболЧемпион мира в составе сборной Украины U-20 намерен изменить гражданство (обновлено). Футбол
Украина заняла седьмое общекомандное место в медальном зачете ЧМ-2021 по биатлонуУкраина заняла седьмое общекомандное место в медальном зачете ЧМ-2021 по биатлону
"Шахтер" вошел в топ-10 клубов мира по количеству трофеев в XXI веке"Шахтер" вошел в топ-10 клубов мира по количеству трофеев в XXI веке
На кону боя Усик - Джойс будет стоять пояс чемпиона мира WBO, но "временный"На кону боя Усик - Джойс будет стоять пояс чемпиона мира WBO, но "временный"
Спортивный арбитражный суд рассмотрел дело о матче Швейцария - Украина. ФутболСпортивный арбитражный суд рассмотрел дело о матче Швейцария - Украина. Футбол
Украинец Марченко выиграл турнир в Италии, одолев в финале экс-первую ракетку мираУкраинец Марченко выиграл турнир в Италии, одолев в финале экс-первую ракетку мира
Тириль Экхофф установила для биатлонисток рекорд чемпионатов мираТириль Экхофф установила для биатлонисток рекорд чемпионатов мира
Игрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. ФутболИгрок "Палмейрас" рассмешил публику во время выполнения пенальти в матче за "бронзу" Клубного чемпионата мира ФИФА. Футбол
На чемпионатах мира по конькобежному спорту вместо гимна РоSSии будет звучать "Первый концерт" ЧайковскогоНа чемпионатах мира по конькобежному спорту вместо гимна РоSSии будет звучать "Первый концерт" Чайковского
Последние новости
Подгружаем последние новости