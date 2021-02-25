Эффектная драка "украсила" поединок чемпионата Украины по хоккею

Насмотрелись Усика и Ломаченко.

Эффектная драка "украсила" поединок чемпионата Украины по хоккею
Фото: скриншот

Накануне состоялся центральный поединок 37-го тура Украинской хоккейной лиги, в котором чемпион "Кременчуг" на своей площадке принимал "Донбасс".

Игра закончилась в пользу хозяев - 5:2.

Кроме результативной игры, матч еще запомнился и драками. Одна из них вспыхнула в конце первого периода после того, как Станислав Тунхузин эффектным силовым приемом отправил на лед Артема Дубинина. Илья Бабрусёв решил заступиться за партнера и сцепился с Тунхузиным.

Было жарко.

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