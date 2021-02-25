В Украинской Премьер-лиге уволили очередного главного тренера

Игорь Климовский больше не является наставником "Олимпика".

В Украинской Премьер-лиге уволили очередного главного тренера
Ігор Климовський
Фото: ФК "Олімпік"

Донецкий "Олимпик" на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Игоря Климовского.

Вероятной причиной отставки стали неудовлетворительные результаты "олимпийцев" во втором круге Favbet Лиги: после рестарта сезона "Олимпик" проиграл оба матча - "Динамо" (1:3) и "Днепру-1" (0:2).

Климовский тренировал "Олимпик" с марта прошлого года, сменив испанца Висенте Гомеса. Ранее он дважды возглавлял команду на временной основе.

Фаворитом на замещение Климовского является Юрий Калитвинцев, который, как ожидается, подпишет с клубом контракт на 1,5 года.

После 14 туров УПЛ "Олимпик" занимает восьмое место в Favbet Лиге. В воскресенье, 28 февраля, "Олимпик" встретится с "Минаем".

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