В Украинской Премьер-лиге уволили очередного главного тренера

Игорь Климовский больше не является наставником "Олимпика".

Донецкий "Олимпик" на своем официальном сайте объявил об увольнении главного тренера команды Игоря Климовского.

Вероятной причиной отставки стали неудовлетворительные результаты "олимпийцев" во втором круге Favbet Лиги: после рестарта сезона "Олимпик" проиграл оба матча - "Динамо" (1:3) и "Днепру-1" (0:2).

Климовский тренировал "Олимпик" с марта прошлого года, сменив испанца Висенте Гомеса. Ранее он дважды возглавлял команду на временной основе.

Фаворитом на замещение Климовского является Юрий Калитвинцев, который, как ожидается, подпишет с клубом контракт на 1,5 года.

После 14 туров УПЛ "Олимпик" занимает восьмое место в Favbet Лиге. В воскресенье, 28 февраля, "Олимпик" встретится с "Минаем".