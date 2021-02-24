РоSSийские легкоатлеты не допущены на чемпионат Европы в помещении

World Athletics не дал россиянам нейтральный статус.

ВсероSSийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила, что роSSийские спортсмены не получили нейтральный статус и пропустят чемпионат Европы в помещении.

В организации отметили, что сделали все возможное, чтобы легкоатлеты приняли участие в континентальном первенстве.

"Однако возможность возврата нейтрального статуса роSSийским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) 17-18 марта, но не ранее", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в польском городе Торунь 5-7 марта.

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