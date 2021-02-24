Украинская ассоциация футбола утвердила категорийность стадионов Украины

Структурно стадионы была разделены на 4 категории.

Украинская ассоциация футбола утвердила категорийность стадионов Украины
Фото: Николай Бочко

На заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола было рассмотрено обращение Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ об утверждении списка стадионов, которые соответствуют структурным критериям категорий УАФ.

По результатам рассмотрения был утвержден список стадионов, которые по состоянию на 15.02.2021 года соответствуют структурным критериям категорий УАФ, согласно Положению о категории стадионов Регламента инфраструктуры и мер безопасности проведения соревнований по футболу.

Полный список стадионов Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще один игрок "Динамо" перешел в "Легию"Еще один игрок "Динамо" перешел в "Легию"
"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы
На Буффона наложили штраф за богохульство в матче с "Пармой". ФутболНа Буффона наложили штраф за богохульство в матче с "Пармой". Футбол
"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы"Динамо" и "Брюгге" расписали ничью в 1/16 финала Лиги Европы
Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 намерен изменить гражданство (обновлено). ФутболЧемпион мира в составе сборной Украины U-20 намерен изменить гражданство (обновлено). Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 намерен изменить гражданство (обновлено). ФутболЧемпион мира в составе сборной Украины U-20 намерен изменить гражданство (обновлено). Футбол
Сборная Украины разгромила Венгрию и выиграла отборочную группу Евробаскета-2022Сборная Украины разгромила Венгрию и выиграла отборочную группу Евробаскета-2022
Кабинет министров Украины одобрил законопроект "Об антидопинговой деятельности в спорте"Кабинет министров Украины одобрил законопроект "Об антидопинговой деятельности в спорте"
На церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" определен автор лучшего гола 2020 годаНа церемонии "Футбольные звезды Украины-2020" определен автор лучшего гола 2020 года
Динамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. ФутболДинамовец Беседин забил гол в первом же матче после годичной дисквалификации: возобновился чемпионат Украины. Футбол
Впервые в истории футбола матч мужских команд под эгидой ФИФА судила женщина
Футболист, перешедший в московское "Динамо", заявил, что скучает по сборной УкраиныФутболист, перешедший в московское "Динамо", заявил, что скучает по сборной Украины
Украинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". ФутболУкраинская диаспора в турецком чемпионате пополнилась защитником "Шахтера". Футбол
Главный тренер "Аталанты" подтвердил трансфер еще одного игрока сборной УкраиныГлавный тренер "Аталанты" подтвердил трансфер еще одного игрока сборной Украины
Украинская диаспора в итальянской "Аталанте" до конца месяца может увеличиться вдвое. ФутболУкраинская диаспора в итальянской "Аталанте" до конца месяца может увеличиться вдвое. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости