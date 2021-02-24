Украинская ассоциация футбола утвердила категорийность стадионов Украины

На заседании Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола было рассмотрено обращение Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ об утверждении списка стадионов, которые соответствуют структурным критериям категорий УАФ.

По результатам рассмотрения был утвержден список стадионов, которые по состоянию на 15.02.2021 года соответствуют структурным критериям категорий УАФ, согласно Положению о категории стадионов Регламента инфраструктуры и мер безопасности проведения соревнований по футболу.

Полный список стадионов Украины.