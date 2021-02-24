У Беларуси забрали еще один спортивный форум
УЕФА перенес финальный раунд Лиги Чемпионов по футзалу в Загреб.
УЕФА перенес "Финал восьми" Лиги Чемпионов по футзалу из Минска в Загреб, сообщает пресс-служба УЕФА.
Турнир должен был пройти с 28 апреля по 3 мая в столице Беларуси.
Исполнительный комитет УЕФА принял к сведению эпидемиологическое состояние в Беларуси, а также принятые там ограничения на путешествия, которые могут помешать ряду команд и официальных лиц принять участие в финальной стадии футзальной ЛЧ УЕФА 2020/21, говорится в резолюции.
После консультаций с Белорусской федерацией футбола комитет решил найти альтернативное место для проведения мероприятия.
Поскольку Федерация футбола Хорватии заявила о своей готовности взять на себя организацию финала, Исполком УЕФА решил перенести турнир в Загреб.