У Беларуси забрали еще один спортивный форум

УЕФА перенес финальный раунд Лиги Чемпионов по футзалу в Загреб.

У Беларуси забрали еще один спортивный форум
Фото: UEFA.com

УЕФА перенес "Финал восьми" Лиги Чемпионов по футзалу из Минска в Загреб, сообщает пресс-служба УЕФА.

Турнир должен был пройти с 28 апреля по 3 мая в столице Беларуси.

Исполнительный комитет УЕФА принял к сведению эпидемиологическое состояние в Беларуси, а также принятые там ограничения на путешествия, которые могут помешать ряду команд и официальных лиц принять участие в финальной стадии футзальной ЛЧ УЕФА 2020/21, говорится в резолюции.

После консультаций с Белорусской федерацией футбола комитет решил найти альтернативное место для проведения мероприятия.

Поскольку Федерация футбола Хорватии заявила о своей готовности взять на себя организацию финала, Исполком УЕФА решил перенести турнир в Загреб.

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