У Беларуси забрали еще один спортивный форум

УЕФА перенес финальный раунд Лиги Чемпионов по футзалу в Загреб.

УЕФА перенес "Финал восьми" Лиги Чемпионов по футзалу из Минска в Загреб, сообщает пресс-служба УЕФА .

Турнир должен был пройти с 28 апреля по 3 мая в столице Беларуси.

Исполнительный комитет УЕФА принял к сведению эпидемиологическое состояние в Беларуси, а также принятые там ограничения на путешествия, которые могут помешать ряду команд и официальных лиц принять участие в финальной стадии футзальной ЛЧ УЕФА 2020/21, говорится в резолюции.

После консультаций с Белорусской федерацией футбола комитет решил найти альтернативное место для проведения мероприятия.