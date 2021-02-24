Титулованный гольфист Тайгер Вудс попал в страшную автомобильную аварию

45-летнего гольфиста доставили в клинику, где он перенес длительную операцию на голени и голеностопе.
"Мистер Вудс получил серьезные травмы правой нижней конечности, которыми во время срочной операции занимались специалисты-ортопеды медицинского центра Harbour-UCLA, травматологического центра первого уровня.
Осколочные открытые переломы как верхней, так и нижней части большой и малой берцовых костей были стабилизированы путем введения стержня в кость. Другие повреждения костей стопы и голени были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов. Повреждения мышц и мягких тканей ноги требовали хирургического вмешательства относительно мышц для снятия давления из-за отека.
Пациент в сознании, реагирует на раздражители и восстанавливается в больничной палате", - рассказал о состоянии спортсмена доктор Аниш Магаджан.