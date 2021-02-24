Титулованный гольфист Тайгер Вудс попал в страшную автомобильную аварию

Американец перенес длительную операцию.

Тайгер Вудс
Фото: ESPN
Тайгер Вудс

Накануне в калифорнийском городе Ранчо Палос Вердес титулованный американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезное ДТП.

Автомобиль 15-кратного победителя турниров "Мэйджор" вылетел в кювет, перевернулся и получил серьезные повреждения. Вудса пришлось извлекать из машины с помощью специальных средств.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff\'s Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

— MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021

45-летнего гольфиста доставили в клинику, где он перенес длительную операцию на голени и голеностопе.

"Мистер Вудс получил серьезные травмы правой нижней конечности, которыми во время срочной операции занимались специалисты-ортопеды медицинского центра Harbour-UCLA, травматологического центра первого уровня.

Осколочные открытые переломы как верхней, так и нижней части большой и малой берцовых костей были стабилизированы путем введения стержня в кость. Другие повреждения костей стопы и голени были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов. Повреждения мышц и мягких тканей ноги требовали хирургического вмешательства относительно мышц для снятия давления из-за отека.

Пациент в сознании, реагирует на раздражители и восстанавливается в больничной палате", - рассказал о состоянии спортсмена доктор Аниш Магаджан.

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