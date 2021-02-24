Более 6500 иностранных рабочих погибли в Катаре в период подготовки страны к Чемпионату мира-2022

Анализ Guardian указывает на шокирующую цифру, которая, вероятно, будет только расти, поскольку подготовка к турниру продолжается.

Фото: talksport.com.

6750 рабочих-мигрантов умерли в Катаре с момента, когда страна получила право провести Чемпионат мира по футболу 2022 года, сообщает британское издание The Guardian.

По данным источника, среди погибших граждане Индии, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки. Исследования показывают, что, начиная с декабря 2010 года, погибло 5927 рабочих из этих четырех стран.

Кроме того, данные посольства Пакистана в Катаре сообщают о гибели еще 824 пакистанских рабочих в период с 2010 по 2020 год.

При этом отмечается, что эта цифра может только возрасти, если появятся данные по другим странам, включая Филиппины и Кению. Работники из этих стран массово едут в Катар, но о них информации пока нет. Статистика также не включает последние месяцы 2020 года.

По статистике, больше всего погибло рабочих из Индии (2711). В статье говорится о том, что многие родственники погибших не узнали обстоятельств смерти их близких и не смогли получить компенсацию. Официально признаны 37 случаев смерти, связанных с работой по строительству стадионов. Остальные, как правило, квалифицируются как непосредственно не связанные с работой.

За последние 10 лет Катар приступил к реализации беспрецедентной программы строительства, в основном в рамках подготовки к "Мундиалю" в 2022 году. Кроме семи новых стадионов, были завершены или находятся в стадии реализации десятки крупных проектов, в том числе новый аэропорт, дороги, системы общественного транспорта, гостиницы и новый город, в котором пройдет финал ЧМ-2022 по футболу.