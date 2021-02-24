Харьковский горсовет и Ярославский договорились о возрождении "Металлиста". Футбол

Фото: facebook.com

В Харькове нашли консенсус по поводу возрождения футбольного клуба "Металлист".

В частности, об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, который является и.о. мэра города, в своем Facebook.

По его словам, вопрос был согласован с экс-президентом клуба Александром Ярославским.

"Уверен, эта новость порадует не только футбольных болельщиков. Принимать Евро-2012 и не иметь своей команды в высшей лиге? Это не про Харьков", - заявил Терехов.

"Договорились с Александром Ярославским вместе возродить легендарную команду, которая в свое время пришла ко второй ступени чемпионата Украины. Стадион есть, тренировочная база есть, инфраструктурно Харьков абсолютно подготовлен к "большому футболу». Уверен, что вскоре совместными усилиями города, болельщиков и Александра Ярославского мы сможем вывести новый-старый "Металлист" не только в высшую лигу, но и побороться за чемпионство", - убежден секретарь горсовета.

"И самое главное - вернем любимое всеми харьковчанами название футбольного клуба "Металлист". В ближайшее время вместе с Александром Ярославским мы более подробно расскажем о возрождении "Металлиста", - отметил Терехов.

В свою очередь, Ярославский в интервью "Профутбол" подтвердил свои намерения возродить команду.

При этом реинкарнация "Металлиста" может произойти на базе "Металла", который выступает во Второй лиге.

"Я всегда эмоционально подхожу к своим решениям. Просто смотрю, что с нашим харьковским футболом одни мучения. Уже каких только заявление не было от всяких политиков, околополитических людей, всех, кто пытается спекулировать, паразитировать на теме "Металлиста".

Что мы уже вернули и "Металлист", и большой футбол, что уже харьковчане с футболом. А футбола нет никакого. "Металлиста" как не было, так и нет. Как-то утром встал и осенило, что пора возвращать "Металлист". Так и получилось", - заявил Ярославский.

"Самое основное – я хочу, чтобы все было законно. Никаких незаконных действия я делать не собираюсь. Это не мой стиль и подход. Все должно быть законно, "Металлист" должен вернуться, основной "Металлист", который в 2025 году должен праздновать свое столетие. Я всегда говорил, а я человек последовательный, что если буду заниматься, то только "Металлистом", - отметил экс-президент клуба.

"Поэтому вот такое мы решение приняли. Я думаю, что и областные власти должны поучаствовать в этом. Основное, я надеюсь на болельщиков. Болельщики не должны стоять в стороне. Они в какой-то момент холодно отнеслись к "Металлисту", у меня есть к ним вопрос. Я бы хотел, чтобы они знали раз и навсегда – если мы вернем "Металлист", то не должны отпустить его уже никогда", - выразил убеждение бизнесмен.