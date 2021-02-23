Еще один игрок "Динамо" перешел в "Легию"

Вслед за защитником Артемом Шабановым в "Легию" перешел еще один игрок киевского "Динамо" - форвард Назарий Русин подписал арендное соглашение до конца 2021 года, сообщает официальный сайт варшавского клуба.

При этом в договоре прописана опция выкупа контракта украинца после окончания срока аренды.

В нынешнем сезоне Русин провел лишь одну игру за "Динамо". Всего за киевлян нападающий провел 41 игру и забил 9 голов.

"Легия" возглавляет турнирную таблицу польской Экстраклассы.