Еще один игрок "Динамо" перешел в "Легию"

Украинская диаспора в варшавском клубе увеличилась вдвое.

Еще один игрок "Динамо" перешел в "Легию"
Назарій Русин
Фото: facebook.com/fcdynamoua

Вслед за защитником Артемом Шабановым в "Легию" перешел еще один игрок киевского "Динамо" - форвард Назарий Русин подписал арендное соглашение до конца 2021 года, сообщает официальный сайт варшавского клуба.

При этом в договоре прописана опция выкупа контракта украинца после окончания срока аренды.

В нынешнем сезоне Русин провел лишь одну игру за "Динамо". Всего за киевлян нападающий провел 41 игру и забил 9 голов.

"Легия" возглавляет турнирную таблицу польской Экстраклассы.

Nazarij Rusyn pi?karzem Legii Warszawa! Witamy w dru?ynie ? #Dzie?Transferowy

Szczeg??y ? https://t.co/gGovfjyND0

— Legia Warszawa ? (@LegiaWarszawa) February 23, 2021

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