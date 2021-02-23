Немецкие волейболистки отказались играть в Катаре из-за запрета открытых купальников

Немки Карла Боргер и Юлия Зуде, являющиеся на данный момент лучшей немецкой парой по пляжному волейболу, заявили о бойкоте соревнований FIVB World Tour в Катаре из-за требований к внешнему виду спортсменок.

Волейболисткам настоятельно рекомендуется выступать в трико и с длинными рукавами, чтобы максимально закрыть открытые участки женского тела, которые, согласно мусульманским традициям, не должны видеть посторонние.

"Мы играем при 30-40 градусах в полуденный зной и, конечно же, привыкли играть в бикини. Это единственная страна и единственный турнир, где организаторы указывают нам на подобные вещи. Это неприемлемо", - заявила Боргер в интервью Deutschlandfunk.

Katara Cup, который пройдет в Дохе с 8 по 13 марта, - первый женский турнир уровня World Tour по пляжному волейболу в Катаре, где уже семь лет поводятся аналогичные соревнования для мужчин.

Международная федерация FIVB обосновала требования к одежде уважением к традициям страны-организатора.

Отметим, 32-летняя Боргер и 33-летняя Зюде занимают шестнадцатое место в мировом рейтинге.