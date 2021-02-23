Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 намерен изменить гражданство (обновлено). Футбол

Атакующий полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили, который играет на правах аренды в "Ворскле", решил сменить украинское гражданство на грузинское, сообщает "ЦиганикLIVE".

Футболист принял такое решение после того, как побывал в Грузии на похоронах дедушки несколько месяцев назад. Там ему сообщили, что желанием дедушки было, чтобы Георгий выступал за сборную Грузии.

Напомним, Цитаишвили - чемпион мира в составе сборной Украины U-20. Также он выступал за молодежную сборную Украины.

Обновление. В свою очередь, Цитаишвили в эксклюзивном интервью Meta-Ratings.com.ua прокомментировал сообщения о том, что он может сменить футбольное гражданство с украинского на грузинское и выступать за сборную Грузии.

"Пока не могу и не имею права что-то говорить на эту тему. Когда будет конкретика, тогда все станет ясно.

Сейчас я сосредоточен на футболе в составе "Ворсклы". Отлично себя чувствую в этой команде. Меня отлично принял коллектив, главный тренер. Сейчас хочу добиться стабильности и иметь постоянную игровую практику. Хочу проявить себя, чтобы вернуться в киевское "Динамо", - заявил Георгий.

"Думаю, что нам с "Ворсклой" по силам пробиться в еврокубки. Самая главная сейчас проблема – поля и погода. Не ожидал, что матчи не отменят и мы будем играть на таких полях, которые сейчас явно не готовы к сезону. Думаю, это мешает показать нам, футболистам, свое мастерство на 100 процентов. Кроме того, возрос риск получить травму, тем более игрокам сборной", - отметил Цитаишвили.